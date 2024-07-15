Белгород, 15 июля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. В Белгородской области на горно-обогатительном комбинате (ГОК) произошло столкновение двух поездов, один человек погиб, другой попал в больницу, сообщила 15 июля пресс-служба Лебединского ГОК на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Рюмин/ТАСС

На предприятии уточнили, что авария произошла 13 июля. Два сотрудника локомотивной бригады получили травмы и были доставлены в больницу Старого Оскола.

«15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, врачи не смогли его спасти, он скончался. Коллектив Лебединского ГОК соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля в результате ДТП с участием микроавтобуса и поезда на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области погибли пять человек. Микроавтобус, двигавшийся от Васильевки в сторону Мелитополя, при пересечении железнодорожного переезда врезался в товарный поезд. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе.

В мае один человек погиб и трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде Богемка в Джанкойском районе Крыма товарного поезда с автомобилем ВАЗ-2106.