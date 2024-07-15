15 июля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В Калмыкии по ходатайству следствия арестована уроженка Ивановской области, которая обвиняется в убийстве четырёхмесячного сына из-за его плача. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

СУ СК России по Республике Калмыкия

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу» — сказано в сообщении.

Уточняется, что женщину арестовали до 9 сентября. В отношении неё возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Согласно версии следствия, мать рассердилась на собственного сына из-за плача и задушила его.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля в Перми около одного из мусорных контейнеров обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело девятилетнего мальчика. Затем, 15 июля мать ребёнка полностью признала вину в совершённом ею преступлении.

Ранее в Тверской области возбудили уголовное дело против матери, подозреваемой в убийстве новорождённого сына. По версии следствия, 23 апреля подозреваемая родила сына у себя в квартире, а затем нанесла младенцу многочисленные удары маникюрными ножницами, из-за чего он скончался на месте.