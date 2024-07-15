Челябинск, 16 июля, 2024, 00:19 — ИА Регнум. В Челябинске загорелась кровля двух цехов компании по производству строительного пенопласта. Площадь, охваченная огнём, составила 1,2 тыс. кв. метров. О ЧП сообщили в ГУ МЧС Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Пожар случился вечером 15 июля на Копейском шоссе.

«В ликвидации пожара от МЧС России задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава. Пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв. метров», — пояснили в ведомстве.

В 01:40 (23:40 мск) спасатели уточнили, что открытое горение ликвидировано.

Причины возгорания выясняются, о пострадавших не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области вспыхнул пожар в частном доме, погиб 57-летний мужчина.

Пожар площадью 1400 кв. метров произошёл в швейном цеху в посёлке Володарского Московской области. Огонь распространился на примыкающие к зданию торговые ряды. Пострадавших нет. Спасатели объявили о локализации пожара.

5 июля в Аксайском районе Ростовской области загорелись десять частных домов. Деревянные дома вспыхнули в посёлке Золотой Колос. Предварительно, причиной пожара послужило замыкание электропроводки в жилом доме, пострадавших нет.