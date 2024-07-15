Берлин, 16 июля, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Направлявшийся на учения танк бундесвера неожиданно начал стрелять холостыми патронами на автотрассе в Баварии. В результате инцидента никто не пострадал, гильзы упали на проезжавший автомобиль, сообщила полиция районного центра Фрайунг.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

Согласно докладу правоохранителей, по неустановленным причинам танк произвёл несколько выстрелов из одного из орудий.

«Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина», — уточнили в полиции.

Инцидент произошёл вечером 14 июля. Отмечается, что танк находился в колонне, движущейся по автобану B-12 на учения в сторону города Пассау. В целях безопасности его орудия были направлены вверх, что позволило не допустить повреждений автотранспорта и пострадавших, заявили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в марте гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. В результате один военнослужащий погиб, а другой получил тяжёлые ранения. Инцидент произошёл в центре подготовки Сухопутных войск в Дравске-Поморском.

В октябре 2023 года танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил по пограничному посту Египта, подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ. Это произошло в районе кибуца Керем-Шалом. В ЦАХАЛ выразили сожаление и заверили, что установят все обстоятельства произошедшего.