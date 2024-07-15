В Германии танк неожиданно начал стрелять на автотрассе
Берлин, 16 июля, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Направлявшийся на учения танк бундесвера неожиданно начал стрелять холостыми патронами на автотрассе в Баварии. В результате инцидента никто не пострадал, гильзы упали на проезжавший автомобиль, сообщила полиция районного центра Фрайунг.
Согласно докладу правоохранителей, по неустановленным причинам танк произвёл несколько выстрелов из одного из орудий.
«Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина», — уточнили в полиции.
Инцидент произошёл вечером 14 июля. Отмечается, что танк находился в колонне, движущейся по автобану B-12 на учения в сторону города Пассау. В целях безопасности его орудия были направлены вверх, что позволило не допустить повреждений автотранспорта и пострадавших, заявили в полиции.
Как сообщало ИА Регнум, в марте гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. В результате один военнослужащий погиб, а другой получил тяжёлые ранения. Инцидент произошёл в центре подготовки Сухопутных войск в Дравске-Поморском.
В октябре 2023 года танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил по пограничному посту Египта, подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ. Это произошло в районе кибуца Керем-Шалом. В ЦАХАЛ выразили сожаление и заверили, что установят все обстоятельства произошедшего.