В Махачкале водитель электромобиля сбил силовиков и скрылся
Махачкала, 18 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В Махачкале злоумышленник за рулём электромобиля сбил сотрудников силовых ведомств и скрылся с места происшествия, сообщил 18 июля в своём Telegram-канале член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.
Инцидент произошёл около здания регионального министерства экономики, отметил он.
На опубликованных кадрах видно, что ранее остановившаяся машина вновь начинает движение, при этом врезается в ещё один припаркованный автомобиль и сбивает двух человек, после чего быстро уезжает с места происшествия.
Инцидент имел место в ходе рейда силовиков в Махачкале, сообщил в свою очередь Telegram-канал «112». Движение по улице Абубакарова было перекрыто, сотрудники силовых ведомств преследовали наркодилеров, сказано в материале.
Водителя электромобиля попросили выйти из машины, но он отказался и попытался скрыться, отметил Telegram-канал. Мужчина уже задержан, в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, сказано также в сообщении.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк позднее подтвердила, что в Махачкале проводилась операция по задержанию подозреваемых в наркоторговле. В остановленном автомобиле находились трое предполагаемых сбытчиков, отметила она. Все нарушители задержаны и доставлены в отдел полиции, добавила Волк.
Как передавало ИА Регнум, в апреле в Волгограде водитель иномарки сбила четверых детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП была начата проверка.
В феврале в посёлке Усть-Абакан в Хакасии автомобиль влетел в группу школьников. 42-летний мужчина не справился с управлением, когда машина попала в колею. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У одного из них был повреждён позвоночник, у второго зафиксирован перелом руки. Была назначена полицейская проверка.