Махачкала, 18 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В Махачкале злоумышленник за рулём электромобиля сбил сотрудников силовых ведомств и скрылся с места происшествия, сообщил 18 июля в своём Telegram-канале член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Кадр из видео

Инцидент произошёл около здания регионального министерства экономики, отметил он.

На опубликованных кадрах видно, что ранее остановившаяся машина вновь начинает движение, при этом врезается в ещё один припаркованный автомобиль и сбивает двух человек, после чего быстро уезжает с места происшествия.

Инцидент имел место в ходе рейда силовиков в Махачкале, сообщил в свою очередь Telegram-канал «112». Движение по улице Абубакарова было перекрыто, сотрудники силовых ведомств преследовали наркодилеров, сказано в материале.

Водителя электромобиля попросили выйти из машины, но он отказался и попытался скрыться, отметил Telegram-канал. Мужчина уже задержан, в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, сказано также в сообщении.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк позднее подтвердила, что в Махачкале проводилась операция по задержанию подозреваемых в наркоторговле. В остановленном автомобиле находились трое предполагаемых сбытчиков, отметила она. Все нарушители задержаны и доставлены в отдел полиции, добавила Волк.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Волгограде водитель иномарки сбила четверых детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП была начата проверка.

В феврале в посёлке Усть-Абакан в Хакасии автомобиль влетел в группу школьников. 42-летний мужчина не справился с управлением, когда машина попала в колею. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У одного из них был повреждён позвоночник, у второго зафиксирован перелом руки. Была назначена полицейская проверка.