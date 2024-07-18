Москва, 18 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. В Москве уроженец Узбекистана, проходящий воинскую службу в Подмосковье, избил и изнасиловал 20-летнюю беременную девушку. Пострадавшую госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами костей лица. Подозреваемый задержан. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM

29 мая в полицию поступило сообщение от прохожих, которые недалеко от станции Рассудово в Троицком административном округе Москвы обнаружили избитую молодую девушку. Пострадавшую госпитализировали в ГКБ им. Н. И. Пирогова в отделение нейрохирургии.

«У 20-летней пациентки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и переломы лицевых костей, а так же телесные повреждения в результате насильственного полового акта. Со слов девушки, она была избита и изнасилована неизвестным в лесополосе рядом с посёлком Новофёдоровское. Пациентка пояснила, что находится на десятой неделе беременности», — рассказал собеседник агентства.

После оказания медицинской помощи пострадавшую опросили сотрудники полиции. Она рассказала, что днем 29 мая она шла в направлении станции Рассудово, когда в лесополосе на неё напал мужчина в камуфляжной форме.

«Подозреваемый обхватил пострадавшую сзади за шею, применил удушающий приём и повалил её на землю, после чего придавил её своим телом и стал наносить удары по лицу. Затем совершил насильственный половой акт и скрылся с сумкой пострадавшей. Материальный ущерб составил 115 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Место происшествия осмотрели полицейские. Ближе к железнодорожным путям они нашли сумку и телефон пострадавшей со следами горения. Оказалось, что нападавший пытался таким образом избавиться от улик. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» с применением насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ). 17 июня полицейским удалось задержать подозреваемого.

«Им оказался 19-летний уроженец республики Узбекистан, который в настоящий момент проходит военную службу в посёлке Селятино Наро-Фоминского района в звании ефрейтор», — сообщил источник.

ИА Регнум удалось установить его личность, его зовут Арслан К. Известно, что молодой человек получил российский паспорт в Республике Дагестан, а зарегистрирован и проживает в том же посёлке, недалеко от которого напал на девушку.