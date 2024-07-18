Париж, 18 июля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Французская полиция объявила в розыск мужчину, которого заметили в парижском метро якобы с поясом со взрывчаткой, пишет 18 июля портал Actu17.

Li Bohan

После сообщения о террористе станцию «Насьон», расположенную на площади Нации в 11-м и 12-м округах города, полностью эвакуировали. Силовики при поддержке сапёров обследовали участок метро в поисках взрывчатки.

«Ничто не позволяет на данном этапе подтвердить, что он был вооружён или оснащён взрывчаткой», — сообщили в полиции.

Тем не менее, уточняет портал, станция пока остаётся закрытой.

Как передавало ИА Регнум, ранее во Франции уроженца Донбасса заподозрили в подготовке террористических актов. Пострадавшего в результате взрыва мужчину арестовали на больничной койке. 26-летний подозреваемый проживал в отеле около аэропорта Шарль-де-Голль. В его номере полицейские обнаружили взрывные устройства, наличные деньги, бланки паспортов и оружие.

В конце мая сотрудники полиции задержали во Франции 18-летнего чеченца. Его обвинили в подготовке теракта на Олимпийских играх в Париже. По предварительным данным, задержанный планировал нападение на стадион «Жоффруа Гишара» во время футбольных матчей. Вместимость стадиона — около 40 тыс. человек. Молодого человека задержали. По информации силовиков, его вдохновила исламистская идеология, и он хотел умереть смертью мученика во время теракта.