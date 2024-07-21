Улан-Удэ, 21 июля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. На федеральной автодороге А-333 Култук — Монды — граница с Монголией в Бурятии размыло подъезд к мосту, в связи с чем движение транспорта полностью остановили. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства транспорта республики.

ГУ МЧС по Республике Бурятия

«В 15:10 (по местному времени) на 142-м км автодороги А-333 остановлено движение автомобильного транспорта. По причине частичного подмыва земляного полотна», — указано в публикации.

Также в нём отметили, что, по предварительным данным, в районе переходной плиты моста произошло обрушение. Чтобы возобновить движение на этом участке, необходимо провести отсыпку подходов к мосту, уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия — Лорино в Чукотском автономном округе.

1 мая на юге Китая обрушился участок скоростной автомагистрали «Мэйда». Причиной инцидента стал оползень. Движение по магистрали закрыли в обе стороны. Также в результате инцидента погибло 48 человек.