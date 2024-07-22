Апшеронск, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в Апшеронске сильно пострадали торговые ряды в центре города, сообщил 22 июля губернатор Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

МЧС Краснодарского края

«Разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, есть пострадавшие», — сообщил Кондратьев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903479" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры спасения человека в Апшеронске

Глава региона отметил, что следственные органы выясняют причину взрыва газа. Спасатели разбирают завалы. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС утром 22 июля проинформировало о взрыве газа в Апшеронске, в результате которого сильно пострадало одно из зданий на улице Ворошилова.

Сообщалось о том, что есть пострадавшие. Ведомство опубликовало видео спасения женщины из-под завалов.