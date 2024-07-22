В Турции нашли тела двух пропавших на горе Арарат альпинистов
Milliyet: в Турции нашли тела двух пропавших без вести на Арарате альпинистов
Анкара, 22 июля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб нашли тела двух альпинистов, которые несколько дней назад пропали во время восхождения на гору Арарат, расположенную в восточной части Турции. Об этом вечером 21 июля сообщила газета Milliyet.
Отмечается, что двое граждан Турции в составе альпинистской группы в сложных погодных условиях совершали восхождение на Арарат. Они 20 июля оказались заблокированы у пика горы на высоте 5,5 тыс. метров, после чего на их поиски отправились спасатели, также был задействован беспилотник.
«Местный гид с товарищем обнаружили безжизненные тела двоих альпинистов на высоте 4900 метров», — проинформировало издание.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в Перу обнаружили мумифицированные останки альпиниста, который пропал в горах без вести ещё летом 2002 года. Отмечалось, что гражданин США Уильям Стэмпфл пропал во время схода лавины на горе Уаскаран — самой высокой точке Перу. Вся остальная группа, кроме американца, тогда погибла.
На группу туристов из 11 человек в районе Красноармейского перевала на Камчатке 18 марта сошла лавина. Девятерым из них удалось спастись. Спасатели нашли тела ещё двоих членов группы. Выжившие не получили серьёзных травм, и их эвакуировали.