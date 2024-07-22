Астрахань, 22 июля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Мощный пожар вспыхнул в садовом товариществе в Астраханской области, огонь охватил 14 зданий. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«Площадь пожара по фронту — 1,5 тыс. метров. Огонь перешёл на нежилые строения и повредил 14 зданий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в садовом товариществе «Факел» загорелись сухая трава и камыш. На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники.

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Как передавало ИА Регнум, 20 июля в частном секторе в Омске вспыхнул пожар, охвативший шесть домов. В результате ЧП один человек погиб. Причиной возгорания стало воспламенение газовой трубы.

13 июля в Ставрополе пожар охватил десять дачных домов в садовом товариществе «Ветерок». Тушение осложняла жаркая и ветреная погода.

11 июля в Крыму в районе села под Судаком вспыхнул пожар в горах. Загорелась сухая трава в труднодоступной горной местности. К тушению пожара привлекли 97 специалистов и 44 единицы техники. Причиной возгорания мог стать непотушенный костёр.