Загреб, 22 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате вооружённого нападения на дом престарелых в городе Даруваре в Хорватии. Об этом сообщило национальное телевидение HRT.

Соцсеть X

Отмечается, что один из раненых умер в больнице. Кроме того, ещё шесть человек находятся в медучреждениях, состояние трёх из них врачи оценивают как тяжёлое.

Ранее полиция сообщила, что подозреваемый в нападении задержан. По данным портала Mojportal, он является бывшим сотрудником военной полиции и проживал в одном из соседних населённых пунктов, в доме престарелых находилась его мать.

Как ранее передавало ИА Регнум, не менее трёх человек погибли и ещё семь пострадали в результате массовой стрельбы в Филадельфии в США. Инцидент произошёл в ночь на 21 июля во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек.

Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полицейские полагают, что именно он был целью нападения, поскольку в него стреляли с очень близкого расстояния. Ещё один человек получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. Третий умер от огнестрельного ранения в живот.

Полиция предполагает, что стрелявших было несколько. На месте обнаружили около 30 гильз и огнестрельное оружие.