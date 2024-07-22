Москва, 22 июля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в гостинице «Птичка» в центре Москвы. Об этом 22 июля сообщил корреспондент ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пламя охватило чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке и быстро распространилось по утеплителю. Также огнём охвачены проходящие по чердаку электропровода.

Спасатели вскрывают кровлю снаружи здания, поскольку не могут пройти на крышу изнутри. Информация о пострадавших и эвакуированных уточняется.

Как сообщил столичный департамент транспорта, движение временно перекрыто в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки. На месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 июля МЧС проинформировало, что в четырёхэтажном здании на Пресненском Валу в центре Москвы возник крупный пожар. На месте работали более 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолёт. Людей в административном здании не было, горело чердачное помещение. Для ликвидации всех очагов возгорания была вскрыта кровля.

В экстренных службах города сообщали, что в центре Москвы загорелось здание Центра цифровизации образования. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Информации по пострадавшим не поступало.