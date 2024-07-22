Анкара, 23 июля, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Блогер и байкер из России Татьяна Озолина, известная в социальных сетях под псевдонимом МотоТаня, погибла в результате ДТП в Турции. Об этом 22 июля сообщило турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария произошла на автодороге между городами Сёке и Миляс у деревни Сарычай в провинции Мугла. Столкнулись мотоциклы МотоТани и мотоблогера из Турции Онура Обута. Озолина скончалась на месте происшествия, Обута доставили в больницу Миляса.

По данным агентства IHA, группа из трёх мотоциклов столкнулась с фурой, после чего один из байкеров врезался в разделительный барьер посреди дороги, второй — в барьер на обочине.

Озолина была блогером-миллионником, только на канале в YouTube у неё было около двух миллионов подписчиков. В соцсетях она подробно рассказывала о своих путешествиях. Последняя публикация в соцсетях сделана блогером около 10:00 мск в турецком городе Измир.

Ранее ИА Регнум сообщало, что СМИ сообщили о смерти в США блогера Лены Миро (Елена Мироненко) после дорожной аварии и последующей комы. Утверждается, что после ДТП блогер долго находилась в коме и недавно скончалась. Официального подтверждения информации не поступало.