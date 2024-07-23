Новосибирск, 23 июля, 2024, 06:01 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля с автоэвакуатором погибли четыре человека и пострадал один ребёнок в Новосибирской области. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба регионального отделения Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 22:30 по местному времени 22 июля на 33-м километре автодороги К-17Р на территории Новосибирского района. По предварительным данным, водитель 2002 года рождения, управлявший автомобилем Chevrolet Cobalt, совершил столкновение с автоэвакуатором Hyundai под управлением водителя 1987 года рождения.

После столкновения легковой автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира — две женщины 1982 и 1991 годов рождения и мужчина в возрасте около 30 лет, его личность устанавливается. Пострадавшая девочка 2015 года рождения госпитализирована с травмами разной степени тяжести.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

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