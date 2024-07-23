Москва, 23 июля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В Новой Москве погибла ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН Валентина Бондаренко.

Дарья Драй ИА REGNUM

Как сообщил представитель спецслужб, трагедия случилась вечером 22 июля в поселении Воскресенское.

«Она выпала из окна своей квартиры, к сожалению, спасти её не удалось», — процитировал представителя спецслужб телеканал РЕН ТВ.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы в результате падения. Её тело обнаружили под окнами квартиры.

Точные причины случившегося выясняются, смерть Бондаренко не носит криминального характера, отметил представитель спецслужб. Также есть информация, что Бондаренко, которой было 82 года, долго болела.

Бондаренко начала работать в Институте экономики РАН в 1988 году, с 1993 года занимала пост директора Международного фонда Н. Д. Кондратьева. В 1991 году она защитила диссертацию по политэкономии.

Экономист Бондаренко являлась членом Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего и постоянным участником научного совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию при президиуме РАН.

За свою академическую карьеру Бондаренко опубликовала более 220 работ в России и в мировых изданиях.