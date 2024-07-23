Сочи, Краснодарский край, 23 июля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров вместе со съёмочной группой фильма «Братья» из-за сильных ливней застрял в горах Сочи. Он сообщил об этом 23 июля в видео, которое выложил в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Обычная история, когда на натурной съёмке от светопреставления ничего не застраховано», — сказал артист.

Киркоров отметил, что в это время съёмок начались проливной дождь, смерч, гроза и селевые потоки, в результате чего съёмочная группа застряла в горах и пока не может оттуда выбраться.

«Мы послали сигнал SOS, как «Титаник». Река поднялась до уровня 10 метров, нас постепенно затапливает, мы просим о помощи. Спасите наши души», — добавил он.

Певец также выложил видео, на котором запечатлено, как в горах идёт сильный ливень и с них стекают образовавшиеся в результате этого сильные потоки.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 июля в Чёрном море неподалёку от Сочи наблюдался смерч, угрозы выхода которого на сушу не было. Видеозапись этого сделали в микрорайоне Мамайка, где накануне резко поднялся уровень реки.

Накануне, 22 июля, местные власти сообщили о штормовом предупреждении в Сочи 23–24 июля. При этом метеорологи предупредили о возможных сильных ливнях, грозах, оползнях и шквальном ветре.