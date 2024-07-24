Омск, 24 июля, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Школьницу 15-ти лет, приехавшую с родителями из Москвы, уже вторые сутки разыскивают сотрудники полиции, поисково-спасательные отряды и волонтёры в Омске. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Александр Сайганов В поисках пропавшего ребенка внимательно осматриваются водоемы

Девочка-подросток Евангелина около 15:00 по местному времени ушла из гостиницы «Ника», расположенной возле парка «Победа», за час до отъезда. О её местонахождении до сих пор ничего не известно, её телефон отключён. В розысках пропавшей девочки задействованы более 30 сотрудников полиции, они устанавливают возможные маршруты передвижения ребёнка, обследуют лесной массив возле гостиничного комплекса.

В поисках задействован беспилотник, с помощью которого обследуется акватория реки Иртыш и береговая линия.

По словам отца девочки, у неё спокойный характер, она сильно привязана к дому и до сих пор никогда не убегала и не отключала телефон.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

«Приметы разыскиваемой: на вид 15 лет, телосложение среднее, рост 172 см. Волосы темно-русые, длинные, собраны в хвост. Глаза карие», — уточнили в региональном СК.

На школьнице была розовая футболка, серые джинсы клеш, кроссовки. Также девочка была с рюкзаком темно-синего цвета и черной сумкой через плечо. Всех, кто знает о её местонахождении, просят позвонить по телефону доверия следственного управления СК России по Омской области с коротким номером 123 или в полицию по телефону 112.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несовершеннолетних брата и сестру, пропавших 4 июня в Свердловской области, нашли, они живы. Детей искали несколько дней спасатели и волонтёры. Поиски завершились 7 июня — детей нашли живыми и здоровыми, но истощёнными.

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