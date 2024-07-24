СМИ: во взорвавшейся в Москве Toyota находились участник СВО и его жена
RT: во взорвавшейся в Москве Toyota находились участник СВО и его жена
Москва, 24 июля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. В автомобиле Toyota, который взорвался утром 24 июля в Москве, находились участник СВО с женой.
Кадр из Телеграм — канала
«По словам очевидцев, она [Toyota] принадлежит, предположительно, участнику СВО. Они сообщили, что пострадали мужчина и его жена», — сообщил канал RT.
Официального подтверждения этой информации нет.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Москве прогремел утром 24 июля на улице Синявинской. Взорвался автомобиль, в котором находились два человека — мужчина и женщина.
По данным Telegram-канала «112», мужчине оторвало конечности, женщина получила рваные раны лица. Взрыв прогремел на парковке в момент, когда водитель сел за руль. Следственный комитет возбудил уголовное дело.