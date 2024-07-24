Москва, 24 июля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. У пострадавшего в результате взрыва автомобиля на севере Москвы мужчины повреждены ноги. Об этом 23 июля рассказал очевидец произошедшего, оказывавший первую помощь пострадавшему мужчине.

Кадр из Телеграм-канала

«Взрыв был очень сильный. Мужчине оторвало ступни, обожгло, весь чёрный лежал», — привёл его слова телеканал RT.

Очевидец уточнил, что супруга автовладельца не получила серьёзных повреждений, так как её откинуло в сторону взрывной волной.

«Контужена, посекло осколками лицо. Она не могла ходить, но крови не было. В скорую её занесли очевидцы», — пояснил он.

По словам очевидца, после взрыва на место инцидента прибежала мать пострадавшего мужчины, который попросил, чтобы её увели.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 23 июля, на улице Синявинской на севере Москвы взорвался внедорожник, в результате чего пострадал водитель машины и женщина. Отмечалось, что водителю машины взрывом оторвало конечности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по этом факту. В ведомстве уточнили, что криминалисты и представители оперативных служб проводят осмотр места взрыва.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк позднее сообщила, что причиной взрыва внедорожника в Москве стала детонация взрывного устройства. Она добавила, что полиция устанавливает все обстоятельств происшествия.

Telegram-канал «112» 24 июля отметил, что пострадавший в результате взрыва автомобиля на парковке в Москве мужчина является действующим российским военным. Уточнялось, что тротиловый эквивалент заложенного в районе сиденья автомобиля взрывного устройства составлял порядка 500 г.