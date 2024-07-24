Архангельск, 24 июля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Научно-исследовательское судно «Григорий Михеев» загорелось у причала в Архангельске. Об этом 24 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что судно было пришвартовано в районе улицы Красных партизан. Пожарные прибыли на место, информации о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, в марте произошёл пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» в Калининградской области. Также сообщалось о гибели одного человека и двух пропавших без вести. Всего на борту было семь членов экипажа, четверых спасли.