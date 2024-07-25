Кривой Рог, Украина, 25 июля, 2024, 20:33 — ИА Регнум. В Кривом Роге Днепропетровской области произошел сильный пожар на комбинате «Арселор Миттал». Об этом в четверг, 25 июля, сообщает «Страна. ua».

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«На предприятии произошло возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля пожары возникли на двух энергетических объектах Украины. Причиной возгораний, по информации издания «Бабель», стала сильная жара.

В результате распространения огня повреждения получили высоковольтная подстанция и линия электропередачи на западе Украины. Также из-за возгорания оказалась нарушена передача электроэнергии из Молдавии.