Бразилиа, 26 июля, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Две девушки в Бразилии стали первыми в истории известными жертвами лихорадки Оропуш. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в министерстве здравоохранения федеративной республики.

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«Минздрав подтвердил две смерти от лихорадки Оропуш… Это женщины из северной части штата Баия, в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что первая подтверждённая смерть наступила 27 марта у 21-летней женщины.

В минздраве подчеркнули, что до этого в истории не было официально подтверждённых случаев летального исхода при заболевании.

Кроме того, на данный момент также расследуется ещё один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в Санта-Катарине.

По данным ведомства, в 2024 году было зарегистрировано 7 236 случаев заболевания лихорадкой Оропуш в 20 штатах. Большинство из них — в Амазонасе и Рондонии. Заболевание впервые было обнаружено и классифицировано в 1955 году в Тринидаде и Тобаго. Основным переносчиками вируса являются мошки. Среди симптомов — лихорадка, головная боль, артралгия и миалгия, в более редких случаях — светобоязнь.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что на западе Индии зафиксировали 50 случаев заражения вирусом Чандипура, впервые обнаруженного в 1965 году во время энцефалита. По словам министра здравоохранения штата Гуджарат Рашикеша Пателя, погибли 16 человек.

21 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство зарегистрировало единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила в России. Там отметили, что из-за потепления вирус, передающийся через укус кровососущего комара, начал встречаться не только в южных регионах России, но и в центральной части страны, а также в Поволжье.