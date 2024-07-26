Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 26 июля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё восемь пострадали в результате взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом 26 июля сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что информация о ЧП на предприятии, расположенном недалеко от города Новый Уренгой, поступила в региональное ведомство в 00:00 мск. Произошёл взрыв в цеху переработки конденсата. На месте происшествия начался пожар, возгоранию присвоили второй ранг сложности. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

Состояние пяти пострадавших уточняется, трое находятся под наблюдением медиков в Новоуренгойской больнице. Известно, что один пострадавший получил термические ожоги.

На месте работают оперативные службы. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что склады с пиротехническими изделиями загорелись в столичном регионе Болгарии, как минимум два человека пострадали. Удалось спасти мужчину и женщину, оба пострадали, у женщины серьёзные травмы. По неподтверждённой информации, могут быть ещё пострадавшие.