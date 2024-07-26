Флорида, США, 26 июля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов Америки (FAA) разрешило компании SpaceX возобновить полёты ракет-носителей Falcon 9, приостановленные после аварии 11 июля. Об этом 25 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление FAA.

SpaceX Старт ракеты-носителя Falcon 9

«FAA заявило, что не обнаружило никаких проблем с общественной безопасностью в аномалии, произошедшей во время неудачного запуска 11 июля. Выполнение полётов возобновлено, пока продолжается общее расследование», — говорится в материале.

Отмечается, что SpaceX предоставила FAA доклад об аварии ракеты-носителя Falcon 9, в котором описаны действия, направленные на исправление нештатной ситуации. Возвращение к запускам, как ожидается, состоится 27 июля.

11 июля во время пуска Falcon 9 с космическими аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты-носителя. Этот сбой стал первым за семь лет инцидентом, произошедшим во время запуска аппаратов данного типа.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля SpaceX осуществила запуск Falcon 9, которая вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A. Запуск прошёл на мысе Канаверал в штате Флорида в 19:30 по местному времени (02:30 мск).