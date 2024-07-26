Москва, 26 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Мужчина попытался поджечь неустановленный предмет возле Мавзолея на Красной площади в Москве и получил травмы, сообщил 26 июля МК.RU.

ИА Регнум

По данным источника издания, мужчину зовут Владимир Арсеньев. Ему 74-года, является научным сотрудником. Ранее был руководителем научно-производственной фирмой.

В результате инцидента он получил небольшие ожоги.

Само возгорание было оперативно ликвидировано подоспевшими сотрудниками полиции. Сейчас его допрашивают для выяснения мотивов, уточнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля в Москве задержали пенсионерку, испачкавшую краской памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что действовала по указке телефонных мошенников.

В декабре 2023 года вандалы осквернили барельеф «Парад Победы» на Красной площади. По данным источника ИА Регнум, злоумышленник сколол голову коня по кличке Полюс, на котором маршал Константин Рокоссовский участвовал в Параде Победы в 1945 году. Следователи возбудили уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.