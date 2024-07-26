Петрозаводск, 26 июля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В Петрозаводске водитель Infiniti устроил аварию, после чего сбил двух человек на автобусной остановке. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба управления МВД по Карелии.

МВД по Республике Карелия

«Водитель Infiniti, двигаясь по средней полосе в направлении выезда из города, задел попутно двигавшуюся Skoda Fabia, после чего его автомобиль вынесло с проезжей части на остановку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот момент там остановился троллейбус, из которого выходили пассажиры. Не менее двух граждан были сбиты. Также пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Skoda.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня в Благовещенске минивэн на большой скорости сбил людей на тротуаре. В результате трагедии на месте погибли три человека, ещё двое скончались в больнице от полученных травм.

Водителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП он был пьян. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 15 июня водителя отправили в СИЗО по решению суда.