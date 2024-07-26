Ульяновск, 26 июля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. При взрыве в многоэтажном доме в Ульновске погиб ребёнок, трое взрослых пострадали, сообщил Talegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже взорвалось неустановленное вещество. Известно, что дом не газифицирован.

В настоящее время ведётся эвакуация жителей дома и тушение пожара.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил руководству регионального минздрава и минсоцразвития немедленно выехать на место происшествия для координации медицинской помощи пострадавшим и решения вопросов материальной помощи жильцам сгоревших квартир.

Как указали в администрации губернатора, масштаб ЧП и точное число пострадавших уточняются.