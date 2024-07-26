Карабаш, Челябинская область, 26 июля, 2024, 21:07 — ИА Регнум. После прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском округе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 26 июля сообщили в администрации городского округа.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Да, у нас введён режим ЧС из-за прорыва дамбы», — привел слова представителя администрации ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля стало известно, что на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных осадков прорвало дамбу. Уточнялось, что по ходу движения воды ниже по течению реки расположен посёлок Киалим, а также сёла Мухаметово, Байдашево и Карасево, затем она впадает в Аргазинское водохранилище.

Президент России Владимир Путин 10 июля поручил проследить за тем, чтобы жителей, пострадавших от паводков, обеспечили жильём до наступления зимы. Глава государства также поинтересовался тем, как идут работы в городе Орске в Оренбургской области, сильно пострадавшей в результате весенних паводков.

Весной во время паводка пострадал ряд российских регионов. При этом в Орске прорвало защитную дамбу и вода затопила часть территории города. В начале июля мэр Орска Василий Козупица подал в отставку, а губернатор Оренбургской области Денис Паслер её удовлетворил.