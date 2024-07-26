Карабаш, Челябинская область, 26 июля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Спасатели МЧС России эвакуировали 163 человека после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В Челябинской области МЧС России эвакуированы 163 жильца, в том числе 21 ребёнок», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904637" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу

Отмечается, что эвакуированных направили в пункты временного размещения в городе Карабаш. Спасательные работы продолжаются в посёлках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасёво.

На месте ЧП работают более 100 сотрудников МЧС России и 24 единицы специальной техники.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля на Киалимском водохранилище в результате обильных осадков прорвало дамбу. Из-за прорыва дамбы вода прибывает в близлежащие посёлки, где проживают до 200 человек. На данный момент, по информации МЧС России, уровень воды в реке Большой Киалим у посёлка Мухаметово поднялся на семь сантиметров.

В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что в результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.