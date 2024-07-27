Ульяновск, 27 июля, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Обследование конструкций дома в Ульяновске, где произошли взрыв и пожар, начнётся с рассветом 27 июля. Об этом сообщил глава Ульяновской области Алексей Русских.

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«Работы необходимо начать с рассветом», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что он дал соответствующее поручение минстрою региона. По словам Русских, специалисты должны проверить безопасность конструкции дома, где случился инцидент.

Глава области также проинформировал, что сотрудники органов социальной защиты начали сбор контактных данных жителей дома, чьи квартиры пострадали в результате происшествия. Он пообещал, что людям окажут необходимую адресную поддержку, в том числе материальную.

Русских также отметил, что на месте ЧП находятся сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили здание. Кроме того, возле дома дежурят работники скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июля в многоэтажном жилом доме на улице Корунковой в Засвияжском районе Ульяновска прогремел взрыв, а после начался пожар. Его удалось потушить.

Дом не газифицирован. Из здания эвакуировали 87 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Для жильцов дома власти организовали пункт временного размещения.

Жертвами инцидента стали три человека: две женщины и ребёнок. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). МЧС России назвало предварительной причиной случившегося в Ульяновске применение самогонного аппарата с газовой горелкой.

Минздрав Ульяновской области проинформировал, что после пожара в доме в Ульяновске за медицинской помощью обратились 15 человек. Всех этих людей медики уже отпустили домой.