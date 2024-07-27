Харьков, Украина, 28 июля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Легкомоторный учебный самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в Харькове. Об этом 27 июля сообщило издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

Уточняется, что авиакатастрофа произошла во время учебно-тренировочного полёта самолёта К-10 Swift. Погиб пилотировавший воздушное судно курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Причины катастрофы устанавливаются. Руководство ВУЗа оказывает следствию всестороннее содействие. Подробности трагедии не разглашаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение в Волгоградской области. Авиакатастрофа произошла в безлюдной местности, истребитель-бомбардировщик проводил полёт без боекомплекта. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет. На месте инцидента работает комиссия Воздушно-космических сил России.

25 июля губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении в Жиздринском районе вертолёта Ми-28. Он уточнил, что на место авиакатастрофы прибыли оперативная группа и сотрудники спасательных служб.

Позднее в этот же день в Минобороны назвали техническую неисправность предварительной причиной крушения Ми-28 в Калужской области. Экипаж вертолёта погиб в результате падения.