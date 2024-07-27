Москва, 28 июля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. В центре Москвы по подозрению в нападении на сотрудника полиции задержали Тимура Бажаева, предположительно, сына российского бизнесмена. Кадры задержания 27 июля распространила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Иван Шилов ИА Регнум полиция, мвд, задержание

«Задержан Тимур Бажаев, подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904845" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского в центре Москвы

Как передавало ИА Регнум, о задержании Тимура Бажаева, предположительно, сына бизнесмена и президента многопрофильного холдинга «Группа Альянс» Мусы Бажаева, стало известно в субботу вечером.

По версии следствия, мужчина нарушал общественный порядок, вступил в конфликт и применил насилие в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошёл вблизи спортивного комплекса «Лужники».

По факту нападения в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).