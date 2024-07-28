Еманжелинск, Челябинская область, 28 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Часть посёлка Рабочий, входящего в состав города Еманжелинска Челябинской области, эвакуируют из-за угрозы подтопления. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба администрации Еманжелинского района в соцсети «ВКонтакте».

Александр Кондратюк/РИА Новости Окрестности места прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области

«Жители Рабочего! В связи с угрозой подтопления жилых домов проводится срочная эвакуация улиц Набережная, Пролетарская, 1-я Транспортная, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная», — говорится в сообщении.

Власти предложили эвакуированным два пункта временного размещения в Еманжелинске.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу и вода стала поступать в близлежащие посёлки, в которых проживают до 200 человек. Из-за этого в Карабашском округе объявили режим ЧС.

На следующий день в МЧС сообщили, что подтопленный посёлок Киолим полностью освободился от воды, которая вернулась в русло реки. В результате никто не пострадал. Глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко назвал причиной инцидента продолжительные осадки.

28 июля в Челябинской области на фоне продолжающихся дождей начали сброс воды из Иремельского водохранилища, во избежание подтопления в Миассе.