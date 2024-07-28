Черкесск, 28 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В больнице скончался пострадавший при крушении легкомоторного самолёта в Карачаево-Черкесии. Об этом 28 июля сообщили «Известия» со ссылкой на минздрав республики.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

«Скончался второй пострадавший при падении самолёта от травм, несовместимых с жизнью», — сообщили в министерстве.

Как ранее передавало ИА Регнум, легкомоторный самолёт «Коала» потерпел крушение в районе населённого пункта Красный Курган. На борту находились два человека, один из них погиб на месте, второго доставили в Малокарачаевскую центральную районную больницу.

По предварительной информации, крушение могло произойти из-за того, что пилот не справился с управлением. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека.