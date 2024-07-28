Махачкала, 28 июля, 2024, 21:04 — ИА Регнум. В Дагестане почти полсотни населённых пунктов остаются без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. Об этом 28 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Аварийные отключения электроснабжения в 49 населённых пунктах в Ахтынском (четыре села), Курахском (11), Рутульском (26), Кайтагском (два) и Лакском (шесть) районах республики», ― уточнили в ведомстве.

27 июля в девяти муниципальных районах ― Гунибском, Чародинском, Акушинском, Хунзахском, Табасаранском, Хивском, Кайтагском, Магарамкентском, Тляратинском, — а также в Махачкале и Буйнакске произошло аварийное отключение электроснабжения. Оно затронуло жителей 130 населённых пунктов. Под отключение попали более 62,3 тысячи человек.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля город Алушта оказался полностью обесточен из-за аварии на линии электропередачи. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов, авария на двух трансформаторных подстанциях произошла в связи с повышенной нагрузкой, без света остались около 49 тысяч жителей.

В Ялте 19 июля возникли проблемы с электричеством после выхода из строя 40 трансформаторных подстанций. Специалисты восстановили работу 24 станций. Для ликвидации аварии увеличили количество ремонтных бригад.

Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 23 июля произошло в Мытищах. Это привело к массовому отключению электричества в Москве и области. В результате без света остались жители четырёх улиц в Мытищах и части Северо-Восточного административного округа.