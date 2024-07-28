Берлин, 28 июля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека пострадали в результате нападения с ножом рядом с резиденцией федерального канцлера ФРГ в Берлине. Об этом 28 июля сообщило издание Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

По данным издания, инцидент произошёл вечером 28 июля около 20:40 (21:40 мск) в парке Шпреебоген у моста Густава Хайнемана. Отмечается, что место происшествия находится очень близко к Ведомству федерального канцлера ФРГ.

Предполагается, что основанием для драки стал конфликт, точные причины которого остаются невыясненными. Участники конфликта от словесной перепалки перешли к поножовщине. В результате инцидента три человека получили серьёзные ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших испытал сильный шок.

Подозреваемого удалось задержать недалеко от центрального железнодорожного вокзала Берлина. На месте происшествия находятся сотрудники спасательных служб, медики, задействован вертолет. Полиция проводит расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Германии предотвратила теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2024 года. Нападение должно было произойти на берлинской площади Брайтшайдплац, где располагалась фан-зона с тысячами болельщиков.

Аресты прошли и в Потсдаме, к операции привлекались сотрудники спецназа. Задержанные оказались сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившимися под наблюдением полиции Германии. Наблюдение было установлено несколькими днями ранее.