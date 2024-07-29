Появилось видео с места крушения поезда под Волгоградом
Волгоград, 29 июля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с места аварии с участием пассажирского поезда в Волгорадской области.
На кадрах видно несколько опрокинутых вагонов, которые лежат около путей. На заднем фоне виднеется кузов КАМАЗа.
Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер сошёл с рельсов днём 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково после столкновения состава с КАМАЗом.
Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда по нему двигался поезд, водителя госпитализировали.
Как передавало ИА Регнум, при крушении пассажирского поезда в Волгоградской области могли пострадать до 100 человек. Всего в поезде ехали более 800 человек.
По данным Telegram-канала «112», состояние троих пострадавших при крушении оценивается как тяжёлое. Их ожидает экстренная эвакуация в ближайшее медучреждение.