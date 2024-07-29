Волгоград, 29 июля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с места аварии с участием пассажирского поезда в Волгорадской области.

Страница Главы Котельниковского муниципального района Сергея Понкратова в vk.com

На кадрах видно несколько опрокинутых вагонов, которые лежат около путей. На заднем фоне виднеется кузов КАМАЗа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905139" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер сошёл с рельсов днём 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково после столкновения состава с КАМАЗом.

Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда по нему двигался поезд, водителя госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, при крушении пассажирского поезда в Волгоградской области могли пострадать до 100 человек. Всего в поезде ехали более 800 человек.

По данным Telegram-канала «112», состояние троих пострадавших при крушении оценивается как тяжёлое. Их ожидает экстренная эвакуация в ближайшее медучреждение.