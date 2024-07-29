Москва, 29 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В Волгоградской области после схода поезда с рельсов госпитализировали пятерых пострадавших, сообщил 29 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Global Look Press

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим.

«По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии», — сказал он журналистам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905149" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд

Как передавало ИА Регнум, 29 июля водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд под Волгоградом и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер, в результате чего восемь вагонов сошли с рельсов. ДТП произошло на перегоне Гремячая — Котельниково.

Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на участке приостановлено.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вагоны перевернулись. На место происшествия были вызваны сотрудники спасательных служб, а также восстановительные поезда. На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники, сообщило МЧС.