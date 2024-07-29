Милан, Италия, 29 июля, 2024, 18:56 — ИА Регнум. 47-летний украинец умер от страха на пляже в Италии, пытаясь спастись от ос. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

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В публикации указано, что мужчина отдыхал на пляже с семьёй, когда увидел рядом с собой рой из ос. В попытке спастись от насекомых, он бросился в воду. По информации издания у мужчины была аллергия на осиные укусы.

«Первоначально считалось, что это был анафилактический шок. Но на самом деле в субботу 27 июля смерть 47-летнего украинского инженера в Кротоне произошла из-за резкого недомогания, вызванного страхом», — отмечает издание, уточняя, что у на теле погибшего не было обнаружено следов от осиных укусов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня 2023 года в Башкирии от нападения пчелиного роя пострадали два мальчика. Врачи детской больницы удалили с открытых частей тела пострадавших детей 465 жал насекомых.

Ранее СМИ сообщали, что в Лос-Анджелесе два человека серьёзно пострадали в результате нападения сотен пчёл. Один из них был госпитализирован со множественными пчелиными укусами.