Москва, 30 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов погиб во время прогулки на яхте по Москве-реке. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Кадр из видео Георгий Чибисов

О пропаже директора по маркетингу Московской биржи Чибисова заявила его супруга. Вечером 26 июля ей пришло сообщение от мужа. Он написал, что отправился на прогулку, а после перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции опросили знакомых, которые также находились на яхте. По их данным, Чибисов мог выпасть за борт во время прогулки по реке, однако произошедшее лично никто не видел. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

По словам источника, тело мужчины обнаружили в реке 28 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня в Самарской области маломерное судно задавило местного жителя, который купался в Волге. Мужчина скончался по пути в больницу от полученных травм.

Ранее СМИ сообщили, что уроженка России и несколько сотрудников спецслужб погибли в результате крушения яхты на озере Лаго-Маджоре. Всего на судне находились 25 человек, среди них были туристы, которые собирались отпраздновать день рождения. После крушения многие из находившихся на яхте смогли доплыть до берега, а нескольким помогли спасатели.