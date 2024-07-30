Керчь, Крым, 30 июля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих сёлах остались без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции, сообщил 30 июля первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своём Telegram-канале.

dpa/picture-alliance

«В связи с нарушением технологического процесса в 17:05 мск на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населённых пунктах городского округа», — написал он.

Воронкин уточнил, что были обесточены 23 140 точек поставок, без света остались 53 222 человек.

По его словам, планируемый срок восстановления электроснабжения — порядка трёх часов.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля город Алушта оказался полностью обесточен из-за аварии на линии электропередачи. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов, авария на двух трансформаторных подстанциях произошла в связи с повышенной нагрузкой, без света остались около 49 тысяч жителей.

В Ялте 19 июля возникли проблемы с электричеством после выхода из строя 40 трансформаторных подстанций. Специалисты восстановили работу 24 станций. Для ликвидации аварии увеличили количество ремонтных бригад.