Лондон, 30 июля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Спасатели завершили поиски пропавших членов экипажа Argos Georgia, сообщил генеральный управляющий компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

Kay Nietfeld / Globallookpress.com

«Поиск завершён, мы не нашли кого-то ещё», — приводит слова Эрвика Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июля стало известно, что в районе Фолклендских островов в Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia. В результате этого погибли несколько членов экипажа, в который входили россияне. Патрульный катер спас 14 из 27 человек, которые находились на борту.

Испанское агентство EFE 24 июля сообщило, что количество погибших увеличилось до восьми человек. Отмечалось, что ещё пять членов экипажа числятся пропавшими без вести.