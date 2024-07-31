Лондон, 31 июля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В Великобритании 32-летняя пациентка Эмма Прайс очнулась за несколько часов до её отключения от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает издание My London.

Guillaume Bonnefont/Global Look Press

Как указано в публикации, мозг женщины был повреждён после неудачной попытки покончить с собой. Она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому. Спустя время специалисты сообщили, что мозг пациентки умер. Однако за несколько часов до отключения от системы жизнеобеспечения она неожиданно открыла глаза и даже смогла продержаться более получаса без аппарата искусственной вентиляции лёгких, чем удивила родственников и врачей.

Как отмечает издание, на данный момент женщина может общаться с окружающими при помощи мимики и движений головы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 2023 года врачи спасли жизнь 12-летнему ребёнку, который находился в состоянии клинической смерти на протяжении 11 минут из-за неудачной попытки суицида.

23 июля СМИ сообщили, что в США на 45 минут умер мужчина. После того как американец пришёл в себя, он рассказал, что мог слышать после клинической смерти мысли людей, ставших свидетелями произошедшего.