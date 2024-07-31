Рим, 31 июля, 2024, 21:49 — ИА Регнум. В одном из кварталов на склонах Монте-Марио, расположенных на северо-западе Рима, начался сильный пожар, сообщает агентство ANSA.

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По этим данным, из нескольких зданий, включая локальную студию гостелевидения RAI и астрономическую обсерваторию, эвакуировали людей. Кроме того, были перекрыты четыре улицы.

Журналист RAI Сигфридо Рануччи также сообщил в соцсетях, что пламя подступает к казармам карабинеров.

К тушению привлечены несколько пожарных расчётов, а также специализированная техника, в том числе вертолёты, отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля в Германии в результате взрыва на крупнейшем химзаводе страны, принадлежащему концерну BASF, пострадали 14 человек. После этого возник пожар, который был потушен силами заводской пожарной службы.

26 июля в столичном регионе Болгарии загорелись склады с пиротехническими изделиями. Сообщалось, что в результате происшествия как минимум два человека пострадали.