При обрушении подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле есть пострадавшие
«112»: при обрушении подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали три человека
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. При обрушении подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Кадр из видео
Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле
Отмечается, что под завалами могут находиться люди.
Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Нижнем Тагиле подъезд жилого дома обрушился из-за, предположительно, взрыва газового баллона. В оперативных службах сообщили, что взрыв произошёл на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда с пятого по первый этаж.