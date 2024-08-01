Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. При обрушении подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3905817" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле

Отмечается, что под завалами могут находиться люди.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Нижнем Тагиле подъезд жилого дома обрушился из-за, предположительно, взрыва газового баллона. В оперативных службах сообщили, что взрыв произошёл на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда с пятого по первый этаж.