Порядка 15 квартир разрушено при обрушении подъезда дома в Нижнем Тагиле
Оперслужбы: при обрушении подъезда дома в Нижнем Тагиле разрушено 15 квартир
Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле в результате взрыва газа в подъезде жилого дома разрушено порядка 15 квартир, сообщили 1 августа в оперативных службах.
ЧП произошло в первом подъезде, он обрушился с пятого по первый этаж. На месте работают спасатели, ведётся разбор завалов. По данным оперативных служб, в результате происшествия пострадали пять человек, из-под завалов спасены три человека.
Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Нижнем Тагиле подъезд жилого дома обрушился из-за, предположительно, взрыва газового баллона. В оперативных службах сообщили, что взрыв произошёл на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва произошло обрушение подъезда с пятого по первый этаж.