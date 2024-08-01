Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Из-под завалов частично обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли девочку, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

МЧС России/ТАСС

«Только что из-под завалов спасатели вытащили девочку. Жива. Разбор конструкций продолжается», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Пинаев также уточнил, что всего из дома было эвакуировано 70 человек. На данный момент известно о восьми пострадавших, из которых пять взрослых и трое детей, добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа после взрыва, предположительно, газового баллона. Разрушены два подъезда пятиэтажки. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Дом не был аварийным, а его капитальный ремонт был запланирован на 2032 год, сообщал источник ИА Регнум. Для жителей организован временный пункт размещения.

На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Кроме того, к месту ЧП экстренно вылетели два вертолёта (детской и взрослой реанимации), мобильный медицинский комплекс и бригада специалистов.

Под завалами могут находиться люди. По данным оперативных служб, в результате взрыва разрушено около 15 квартир. На территории Дзержинского района Нижнего Тагила после обрушения в жилом доме введён режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.