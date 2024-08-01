Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Местом взрыва в многоквартирном пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле стала квартира, находящаяся на третьем этаже. Об этом сообщают оперативные службы.

Донат Сорокин/ТАСС

«Установлено, что место взрыва находилось в квартире на третьем этаже», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в многоквартирном пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл взрыв газа. В результате него обрушились первый и второй подъезды дома.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным оперативных служб, предварительно, в результате обрушения дома погиб один человек. Число пострадавших возросло до девяти.