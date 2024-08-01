Москва, 1 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек, сообщили 1 августа экстренные службы региона.

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«По уточнённой информации, под завалами могут находиться 16 человек», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

МЧС, в свою очередь, опубликовало кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле.

Квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Место взрыва находилось в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, погиб один человек, пострадали — 12, из них шестеро детей.

В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина с переломом ноги и травматическим шоком, а также мужчина с травмами скелета и живота. Взрослые находятся в тяжёлом состоянии, им потребовались операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На место прибыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев взял на контроль ход спасательной операции и ликвидацию последствий ЧП.